Велика Британія потерпає від наслідків шторму "Денніс". Сотні будинків затопило, їхнім мешканцям довелося полишити домівки через небезпеку для життя. Троє людей загинули. Із подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Одна за одною машини відносить течією. На озеро перетворилася площа у невеличкому уельському містечку. Саме Уельс найбільше постраждав від шторму "Денніс". Також чималих збитків негода завдала частині Англії.

У будівлях по коліна води. Вулиці перетворилися на річки. Найсміливіші намагаються виїхати на автівках, щоби врятувати їх від великої води. Але єдиний можливий транспорт у цій місцевості - човни.

"Ми просимо місцевих мешканців усвідомити ризики від затоплення. Розуміємо, що їхнє життя сильно ускладнилося через зливи. Але наполягаємо, що не варто їздити підтопленими дорогами, не варто йти на такі ризики", - говорить Ендрю Пірс, заступник начальника відділу агентства з довкілля.

Люди виявилися відрізаними від світу. Залізниця затоплена, поїзди не ходять. Дороги заблоковані не лише через повені, але ще й через зсуви землі. А потужні пориви вітру призвели до скасування 170 рейсів в аеропортах. Лише погляньте як зносить з курсу літак, що намагається приземлитися у лондонському Гітроу. Місцями швидкість вітру сягала 146 км/год

Шторм "Денніс" налетів наче торнадо, розповідають місцеві мешканці. Вода у річках піднялася на рекордний рівень за останні 40 років. Одна жінка загинула - її забрав стрімкий потік. Ще двоє чоловіків потонули під час шторму у Північному морі. За дві доби випала місячна норма дощу.

Більшість рятувальників на ногах вже понад добу. У регіони найбільшого ризику відправили ще й армію. Роботи тут вистачає.

"Ми маємо тисячу працівників агентства з довкілля у полях, вони допомагають людям боротися із наслідками стихії, та, на жаль, займаються евакуацією людей де необхідно. Ми пристально стежимо за ситуацією, бо рівень води ще може піднятися у деяких зонах", - говорить Джордж Юстіс, міністр довкілля Великої Британії.

На човнах людей масово вивозять із затоплених домівок. Ситуація ускладнюється й тим, що лише минулих вихідних тут пронісся шторм К'яра.

"Ми лише в середу відкрилися. Три дні прибирали після останнього шторму. Мусіли викинути половину крісел через завдану шкоду. А тут знову шторм", - говорить Ребека Фозард, менеджер кінотетару.

У більшості постраждалих регіонів почали прибирати розруху, завдану негодою. Втім, загроза повеней все ще залишається у понад 200 містах та селах.