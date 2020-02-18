Эпидемия коронавируса: число жертв приближается к 1900 [ Редактировать ]
С начала эпидемии смертельного коронавируса типа 2019-nCoV его жертвами в Китае стали 1868 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Кроме того, за последние сутки на территории страны было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.
При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц. Всего количество зараженных превысило 72 тыс.
Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
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