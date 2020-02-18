В Киевской области в поселке Барышевка случилось происшествие. Известно, что между двумя односельчанами произошел конфликт, который закончился убийством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Барышевского района.

Отмечается, что случилось это во время рубки дров. Один из мужчин ударил другого рукояткой топора по голове. От полученной травмы последний скончался. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Правоохранители разыскали парня, который нанес удар по горячим следам. Он сознался в содеянном. Злоумышленника сразу задержали, на данный момент ему сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В случае доказательства вины в суде подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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