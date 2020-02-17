Под Харьковом мужчина зверски избил мать [ Редактировать ]
В Харьковской области случилось происшествие. Известно, что 37-летний мужчина до смерти забил 61-летнюю мать палкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
"Информация об обнаружении жительницы одной из квартир жилого дома по проспекту Победы без признаков жизни с многочисленными повреждениями поступила в Шевченковский отдел полиции около 11:00", - говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские в течение нескольких часов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 37-летний безработный сын погибшей.
Работники полиции установили, что злоумышленник до смерти забил 61-летнюю мать деревянной палкой. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина зверски убил двух пенсионерок.
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