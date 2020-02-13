В четверг, 13 февраля, жителя Кривого Рога, который болеет параноидной формой шизофрении, будут судить за убийство двух женщин пожилого возраста. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Криворожской местной прокуратурой №3 направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 36-летнего гражданина, который обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.

Направляясь домой, житель Кривого Рога увидел на аллее двух знакомых женщин в возрасте 81 и 75 лет. Внезапно, без каких-либо причин, человек повалил их на землю и нанес каждой не менее 10 ударов ногами по голове, причинив потерпевшим несовместимые с жизнью телесные повреждения.

"Во время досудебного расследования установлено, что обвиняемый страдает хроническим психическим заболеванием в форме параноидной шизофрении, что лишает его возможности осознавать свои действия и руководить ими. Сейчас ходатайство находится на рассмотрении в суде", - добавили в пресс-службе.

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