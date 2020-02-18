Экстренное заседание СНБО: Зеленский рассказал о результатах [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, прошло заседание СНБО, по итогам которого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны на Донбассе.
"Ситуация полностью контролируется нашей армией. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал он.
Он уточнил, что на заседании СНБО рассматривались и другие вопросы, но решили начать из сегодняшней провокации сепаратистов в Луганской области.
Президент также выразил соболезнования семье погибшего военного.
В то же время, в штабе ООС сообщили, что сепаратисты "ЛНР" назвали свое сегодняшнее наступление на Донбассе якобы попыткой прорыва ВСУ.
В штабе уточнили, что сепаратисты при попытке прорвать позиции украинских военных получили отпор и запросили режим "тишины", чтобы забрать с поля боя раненых и убитых.
Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потерю контроля над ситуацией.
Ранее мы писали о том, что 18 февраля противник атаковал силы ООС в Луганской области, вследствие чего погиб один военный, четверо были ранены.
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Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00