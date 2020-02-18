Во вторник, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В сообщении пресс-службы не указано в связи с чем собирается СНБО. Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00.

Вместе с тем, пресс-центр штаба операции Объединенных сил ранее сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.



"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в обнародованном около 8.40 сообщении ООС.



Отмечается, что боевики ведут обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применяет минометы калибра 120-мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 18 февраля вспоминают шестую годовщину трагических событий "революции Достоинства". Именно 18 февраля 2014 началось кровавое противостояние между активистами и силовиками.