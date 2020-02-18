Идет интенсивный бой: на Донбассе обстреливают населенные пункты [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, в день годовщины выхода антитеррористической операции из Дебальцево Донецкой области, вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook .
Военные ЛНР попытались прорваться через линию соприкосновения. Сообщается, что враг применяет запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.
В ООС сообщили о потерях с украинской стороны. Потери противника уточняются.
Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов также прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook:
Где-то с 5:00 утра идет интенсивный бой, район Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковки. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Накрывают квадраты так, как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковское попадания в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда "наблюдать, а не отвечать". Где ОБСЕ, где все остальные, где "доблестные полководцы" от мира?
Напомним, 18 февраля вспоминают шестую годовщину трагических событий "революции Достоинства". Именно 18 февраля 2014 началось кровавое противостояние между активистами и силовиками.
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