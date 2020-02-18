Во вторник утром, 18 февраля, в результате обстрелов на Донбассе погиб один военный, еще четверо получили ранения. Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению.

"Ситуация полностью контролируется. Продолжаем защищать Украину от агрессора", - добавили в пресс-центре.

Ранее мы писали о том, что вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.