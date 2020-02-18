Обстрел на Донбассе: в штабе сообщили о потерях [ Редактировать ]
Во вторник утром, 18 февраля, в результате обстрелов на Донбассе погиб один военный, еще четверо получили ранения. Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.
"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению.
"Ситуация полностью контролируется. Продолжаем защищать Украину от агрессора", - добавили в пресс-центре.
Ранее мы писали о том, что вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
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