Во вторник, 18 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил основные показатели оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В 2020 году на выполнение оборонного заказа предусмотрено 25,848 млрд гривен, что на 16% больше, чем в 2019 году. На развитие производственных мощностей ОПК (оборонно-промышленного комплекса) предусмотрено почти 10% этих средств, из них 1,7 млрд гривен направят на исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По предварительным расчетам, доля украинских поставщиков составит почти 90%, импорт около 10%, что предполагает поддержку украинского ОПК.

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Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением оборонного заказа и техническим оснащением сил безопасности и обороны. Это касается, в частности, разработки "Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины" и соответствующих законодательных актов.

Кроме того, Кабинет министров обязали внести в Раду проекты законов для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, а также финансового оздоровления и поддержки его предприятий.

Также сообщается, что оборонный заказ продолжит разработку и закупку по важнейшим проектам ракетной техники.

В распоряжении силового блока будет также дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд гривен под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности. Такой объем государственных гарантий военные получат впервые.

Напомним, 18 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал главные вопросы заседания СНБО.