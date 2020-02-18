Во вторник, 18 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал главные вопросы заседания СНБО. Об этом он сказал на брифинге.

"Было четыре ключевых вопроса: доклад Хомчака (начальник Генштаба - ред.) по событиям, которые были утром; вопрос относительно коронавируса; утверждение стратегии нацбезопасности Украины; основные показатели государственного оборонного заказа", - сказал Данилов.

Он уточнил, что сумма бюджетных средств, выделенных на государственный оборонный заказ, повышена по сравнению с 2019 годом на 16%.

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"Четвертый вопрос: утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 года. Сегодня пресс-служба СНБО выдаст пресс-релиз относительно последнего (четвертого - ред.) вопроса. Там будут цифры… Вы там сможете с этим ознакомиться. Единственное, что могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить - более $1 млрд", - сказал Данилов.

Ранее мы писали о том, что 18 февраля противник атаковал силы ООС в Луганской области, вследствие чего погиб один военный, четверо были ранены.