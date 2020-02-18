СНБО утвердил Стратегию нацбезопасности и обороны [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии является безопасность человека и безопасность страны.
"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил он.
По словам Данилова, Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.
Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и сохранять устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей) , взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).
Секретарь СНБО также сообщил, что приоритетами национальных интересов определяется:
- отстаивание независимости и государственного суверенитета;
- восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;
- общественное развитие, прежде всего человеческого капитала;
- защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
- европейская и евроатлантическая интеграция.
В то же время Данилов отметил, что Стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.
Данилов также отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценке предложенного проекта Стратегии.
По результатам заседания СНБО одобрил и предложил Президенту для утверждения проект Стратегии.
Ранее мы писали о том, что 18 февраля противник атаковал силы ООС в Луганской области, вследствие чего погиб один военный, четверо были ранены.
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