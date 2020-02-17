В воскресенье, 16 февраля, в городе Белая Церковь пропала 12-летняя Гавенко Карина. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы светлые, длинные, глаза голубые.

Одета: черная шапка с серым помпоном, куртка белого цвета, черные спортивные штаны с цветными вставками по бокам, черные ботинки.

Если вы имеете любую информацию, которая сможет помочь в поиске Карины, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.

Напомним, что под Киевом третий день ищут 14-летнюю девочку. Так, 14-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Она была одета в зимнюю голубую куртку, черные джины и черные угги.