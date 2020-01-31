Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение и своим указом официально объявил учебный год 2020-2021 "Годом математического образования". Это решение приняли для того, чтобы улучшить способности в этой науке среди украинских школьников.

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"С целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по реализации права на образование, создания возможностей для равного доступа украинских школьников к современному и качественному математическому образованию, формирования у них должного уровня математической компетентности, учитывая результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности соискателей базового среднего образования в Украине, постановляю объявить 2020/2021 учебный год годом математического образования в Украине", - говорится в документе.

Указ предусматривает создание сети математических кружков, проведение специализированных школ для учеников и учителей и основание платформ для изучения этой науки на базе общественных библиотек.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детям. А также президент призвал украинцев не молчать, столкнувшись с рейдерством.