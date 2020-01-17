В Киевской области в Броварах в местной школе распылили слезоточивый газ. Так, известно, что занятия в учебном заведении временно приостанавливали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"На третьем этаже учебного заведения распылили вещество неизвестного происхождения. На месте происшествия работали спасатели, работники ювенальной превенции, медики. Учебный процесс был временно приостановлен. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия возобновили", – говорится в сообщении.

Происшествие обошлось без пострадавших.

На данный момент полиция устанавливает виновника инцидента.

Ранее сообщалось, что мужчина взорвался в автомобиле из-за сигареты, а также в одной из школ Житомира распылили слезоточивый газ. Некоторых детей в результате происшествия забрала скорая помощь.

Кроме того, Podrobnosti.ua ранее писали о том, что в Черновцах на территории школы нашли труп дворника, а еще автобус со школьниками угодил в овраг.