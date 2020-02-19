Популярная российская певица Анна Седокова, которая привыкла шокировать своих фанатов, не отличилась и в этот раз. Артистка показала новую стрижку в своем Instagram.

"Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка!", - написала восхищенная звезда.

Мнение поклонников разделилось. Одним понравился новый образ певицы, а другие, наоборот, раскритиковали его и сочли "нелепым".

"Не, ну прикольно", "Мне кажется, раньше лучше было", "Вы красавица", "Перемены тоже нужны", "Неожиданно", "Некрасиво стало", "Как круто!", "Красиво", "Ужасно просто", - написали юзеры социальной сети в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова отбила парня у конкурентки, а также Ратаковски без белья ошарашила поклонников.