Анна Седокова поразила фанатов кардинальной сменой имиджа [ Редактировать ]
Популярная российская певица Анна Седокова, которая привыкла шокировать своих фанатов, не отличилась и в этот раз. Артистка показала новую стрижку в своем Instagram.
"Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя челка!", - написала восхищенная звезда.
Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись 🤪 , но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка !!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео от @rudishin_mykhailo . Все происходит в салоне у @astiselfmade ❤️ Если это видео наберёт 10.000 сердечек в комментах 👇🏼❤️ , то я выложу сегодня фото с результатом!
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Мнение поклонников разделилось. Одним понравился новый образ певицы, а другие, наоборот, раскритиковали его и сочли "нелепым".
"Не, ну прикольно", "Мне кажется, раньше лучше было", "Вы красавица", "Перемены тоже нужны", "Неожиданно", "Некрасиво стало", "Как круто!", "Красиво", "Ужасно просто", - написали юзеры социальной сети в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова отбила парня у конкурентки, а также Ратаковски без белья ошарашила поклонников.
Сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
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