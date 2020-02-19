Множество людей предпочитает обычному загару - солярий. Во-первых, это быстро. Не нужно три часа загорать на солнце, чтобы получить золотистый оттенок кожи. Однако, специалисты рассказывают, что искусственный загар оказывает вредное канцерогенное воздействие и, соответственно, может быть причиной развития рака кожи, передает newsyou.info.

Компании, предлагающие услуги искусственного загара, не информируют своих клиентов о всех рисках, связанных с интенсивным воздействием ультрафиолетового излучения. При этом, ученые давно доказали, что такое излучение может быть канцерогенным.

"Ультрафиолетовое излучение, используемое в соляриях, относится к канцерогенным факторам первой группы - это самые опасные с точки зрения развития рака кожи факторы (согласно отчету Всемирной организация здравоохранения от 2009-го года)", - говорят официальные представители Американской академии дерматологии.

Ученые добавляют, что у искусственного загара, безусловно, есть преимущества (например, связанные с его способностью стимулировать синтез витамина D), однако они меркнут в сравнении с опасностями.

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