В последнее время вегетарианство набирает все больше популярности. Многие люди отказываются от мясных, рыбных и молочных продуктов с целью оздоровления. Однако, каковы опасности длительной растительной диеты? Об этом передает newsyou.info.

Месяц на растительной диете может благотворно сказаться на здоровье тех, кто страдает от болезней сердца, гипертонии, ожирения. Однако насчет "пожизненного" веганского плана питания, врачи не столь оптимистичны в оценках. Если хотите быть веганом на постоянной основе, вы должны знать, как это сделать без вреда для здоровья.

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"Если вы все еще хотите есть стать веганом, вам следует постоянно принимать добавку витамина B12, а также убедиться, что у вас есть достаточное количество критических питательных веществ, в частности, и при необходимости использовать обогащенные продукты и питательные препараты", - объясняют эксперты немецкого сообщества диетологов.

Веганы также должны регулярно проверять свои показатели крови. Тем не менее, для беременных женщин, кормящих матерей, детей и подростков эксперты по питанию строго рекомендуют не использовать только растительную диету.

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