В четверг, 20 февраля, в Полтавской области проходят протесты в связи с тем, что эвакуированных из Уханя людей намерены разместить в госпитале села Новые Санжары. Правоохранители пытаются при помощи тяжелой военной техники убрать с проезжей части автомобили протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили протестующих с проезжей части. Напоминаем, что сегодня в село Новые Санжары привезут эвакуированных людей из Китая", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 февраля в аэропорт "Борисполь" вернулись эвакуированные украинцы из Уханя. В МВД сообщили о том, что прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.