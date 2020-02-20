Тяжелая военная техника и перекрытые дороги: как проходят протесты под Полтавой (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Полтавской области проходят протесты в связи с тем, что эвакуированных из Уханя людей намерены разместить в госпитале села Новые Санжары. Правоохранители пытаются при помощи тяжелой военной техники убрать с проезжей части автомобили протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
"Полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили протестующих с проезжей части. Напоминаем, что сегодня в село Новые Санжары привезут эвакуированных людей из Китая", - говорится в сообщении.
Напомним, что 20 февраля в аэропорт "Борисполь" вернулись эвакуированные украинцы из Уханя. В МВД сообщили о том, что прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".
В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
по теме
Китайський коронавірус: Україна розпочинає евакуцію своїх громадян
На борт допускатимуть лише повністю здорових громадян, які попередньо підписали згоду на евакуацію. Пасажирів постійно супроводжуватимуть медики
Британський бізнесмен випадково заразив коронавірусом 11 людей
Британець Стів Волш був тут три тижні тому на конференції. Інфікувався від колеги із китайського Уханя
Інфікованих коронавірусом українців доправили до японської лікарні
Скалецька додала, що зараз лікарі перевіряють стан здоров'я п'яти українців, які нещодавно повернулися з Китаю та звернулися до медиків через нездужання
Коли евакуюють українців із китайської провінції Хубей
Дату евакуації українців із китайської провінції Хубей визначать тоді, коли всі охочі виїхати підпишуть згоду. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька
В українця виявили коронавірус
В українця виявили коронавірус. Чоловік перебуває на борту лайнера "Даймонд Принцес", що стоїть на карантині біля берегів Японії