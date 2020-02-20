Бой Фьюри - Уайлдер на гране срыва [ Редактировать ]
Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером на кануне поединка устроили дуель взгядов
22 февраля в Лас-Вегасе состоится повторный поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает 112 ua.
Вчера боксеры встретились для традиционной дуэли взглядов. Но из-за любви к острым высказываниям беседа двух супертяжеловесов получилась напряженной.
"Не вижу, что меня ждет тяжелый бой. Я вижу лишь длинноногого труса, которого стопроцентно одолею. Высоченная девственница, которую прежде не таскали по рингу. Цыганский Король свергнет его с трона, вырвет ему сердце и скормит ему же", – сказал Фьюри.
"У Фьюри подушки вместо кулаков. Вот почему я все время давил на него в последнем поединке. Он не умеет бить. Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем он. Не верю ничему, что он говорит", – сказал Уайлдер.
Напомним, "Ледяные Волки" сразятся в поединке с "Донбассом".
Также, 61-летняя Мадонна похвасталась молодым бойфрендом, так сообщали ранее, экс-невесту Владимира Кличко в очередной раз избил бойфренд .
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