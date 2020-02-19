Сегодня "Ледяные Волки" сыграют с "Донбассом" [ Редактировать ]
Сегодня, 19 февраля» состоятся два матча 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает tribuna.com.
Сегодня будут сражаться "Ледяные Волки" с "Донбассом», а "Днепр" с командой "Кременчуг".
36-й тур начнется около 17.30, смотреть матч можно будет в прямом эфире сайта еxsport.ua в плеерах.
Начало - в 17:30.
"Ледяные Волки" -"Донбасс" - 17.30
"Днепр" - "Кременчуг" - 19.00
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
1. "Кременчуг"- 86
2. "Донбасс"- 77
3. "Днепр" - 75
4. "Белый Барс"- 47
5. "Ледяные Волки" - 20
6. "Динамо" -7
По результатам регулярного чемпионата все 6 команд пройдут в плей-офф. 1-2 места попадают в полуфинал, остальные - в 1/4 финала.
Напомним, Владимир Кличко запустил собственный бренд спортивного питания.
Также, как сообщалось раньше украинские фигуристы в числе лучших фигуристов континента.
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