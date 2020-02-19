Сегодня, 19 февраля» состоятся два матча 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает tribuna.com.

Сегодня будут сражаться "Ледяные Волки" с "Донбассом», а "Днепр" с командой "Кременчуг".

36-й тур начнется около 17.30, смотреть матч можно будет в прямом эфире сайта еxsport.ua в плеерах.

Начало - в 17:30.

"Ледяные Волки" -"Донбасс" - 17.30

"Днепр" - "Кременчуг" - 19.00

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

1. "Кременчуг"- 86

2. "Донбасс"- 77

3. "Днепр" - 75

4. "Белый Барс"- 47

5. "Ледяные Волки" - 20

6. "Динамо" -7

По результатам регулярного чемпионата все 6 команд пройдут в плей-офф. 1-2 места попадают в полуфинал, остальные - в 1/4 финала.

Напомним, Владимир Кличко запустил собственный бренд спортивного питания.

Также, как сообщалось раньше украинские фигуристы в числе лучших фигуристов континента.