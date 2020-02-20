В четверг, 20 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы. Он также призвал жителей страны не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.

45 граждан Украины и 27 граждан иностранных государств, плюс 22 члена экипажа, полицейские и врачи. Все эти люди сядут в специальные автобусы и поедут к месту, где будут проходить так называемую "обсервацию", в простонародье карантин.

"Я рад вам сказать, что все на борту здоровы. В Китае, когда проходили контроль, несколько человек сняли с рейса: мы их не взяли, потому что были подозрения у врачей о том, что они имеют повышенную температуру. По предварительно информации уже сейчас ясно, что эти люди все-таки не заражены были, просто имели недомогания", - сообщил Арсен Аваков.

Напомним, 20 февраля самолет из Уханя вылетел в Украину и больше часа кружил над страной, после чего приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После он вылетел в Харьков и удачно там приземлился.

Далее прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Отметим, что в терминал аэропорта прибывшие пассажиры не заходили, все необходимые процедуры они прошли в самолете.