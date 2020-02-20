В четверг, 20 февраля, самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в Харькове. Об этом сообщает собственный кореспондент "Подробностей" Светалана Шекера с места событий.

Так, судно село на землю в 11:50.

Все, кто работал возле самолета были одеты в специальные костюмы.

Отметим, что с 5:00 утра 20 февраля в аэропорту дежурят 3 бригады "скорой", состоящей из 12 работников. Все они в специальной форме и готовы осмотреть пассажиров при необходимости.

"Там медики есть на борту, по их информации, температурящих нет, и ни у кого признаков заболевания нет. Но тем не менее поскольку заболевание отличается быстротой развития, мы планировали провести термометрию по прибытию борта и если бы были выявлены температурящие граждане, не важно, наши или иностранные, мы планировали их разместить в специальном боксированном отделении", - говорит Олександр Галацан, советник заместителя главы Харковской ОГА.

Отмечается, что в терминал аэропорта прибывшие пассажиры заходить не будут, все необходимые процедуры они пройдут в самолете.

После того, как людей еще раз осмотрят медики, их посадят в 5 автобусов и повезут в Полтавскую область, где прибывших украинцев разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.