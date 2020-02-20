У звезды "Гарри Поттера" нашли рак [ Редактировать ]
У британской актрисы Джули Уолтерс, которая исполнила роль Молли Уизли в фильме "Гарри Поттер", нашли рак третьей стадии. Об этом сообщает BBC.
Врачи нашли у актрисы две опухоли в толстой кишке. Впервые о своей болезни Уолтерс узнала 18 месяцев назад. За это время рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.
69-летняя артистка рассказала, что обратилась за медицинской помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Позднее к симптомам добавились боль в животе, изжога и рвота. Уолтерс сообщила, что фильм "Таинственный сад", который выйдет в этом году, может стать последним в ее карьере.
Джули Уолтерс снялась в таких фильмах, как:
- "Джейн Остин",
- "Приключения Паддингтона",
- "Билли Эллиот",
- "Мэри Поппинс возвращается",
- "Уроки вождения"
- "Девочки из календаря".
Ранее мы писали о том, что у 48-летней звезды "Беверли-Хиллз" диагностировали последнюю стадию рака.
по теме
Смертельный коронавирус: количество жертв достигло 13 тысяч
По состоянию на четверг, 13 февраля, в китайской провинции Хубэй количество заразившихся новым коронавирусом превысило 48,2 тысячи человек
О каких болезнях говорят полосы и ямочки на ногтях
Ногти могут многое рассказать о вашем здоровье
В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні масштабами захворювання на рак в Україні
Щогодини 20 українців дізнаються, що хворі на рак., більше половини не живуть з діагнозом більше двох років
У новорожденной дочери Миллы Йовович нашли тяжелую болезнь
Известная 44-летняя актриса Милла Йовович, которая 3 февраля родила третьего ребенка, рассказала о болезни дочери Ошин
Известную телеведущую Аллу Мазур ждет тяжелая операция
Ведущая уже пережила 4 химиотерапии, сейчас ее ожидает тяжелая операция