У британской актрисы Джули Уолтерс, которая исполнила роль Молли Уизли в фильме "Гарри Поттер", нашли рак третьей стадии. Об этом сообщает BBC.

Врачи нашли у актрисы две опухоли в толстой кишке. Впервые о своей болезни Уолтерс узнала 18 месяцев назад. За это время рак распространился на близлежащие лимфатические узлы.

69-летняя артистка рассказала, что обратилась за медицинской помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта. Позднее к симптомам добавились боль в животе, изжога и рвота. Уолтерс сообщила, что фильм "Таинственный сад", который выйдет в этом году, может стать последним в ее карьере.

Джули Уолтерс снялась в таких фильмах, как:

"Джейн Остин",

"Приключения Паддингтона",

"Билли Эллиот",

"Мэри Поппинс возвращается",

"Уроки вождения"

"Девочки из календаря".

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