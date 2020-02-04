У звезды "Беверли-Хиллз" снова обнаружили рак [ Редактировать ]
У 48-летней звезды "Беверли-Хиллз" Шэннен Доэрти диагностировали последнюю стадию рака молочной железы. Болезнь вернулась к ней спустя три года после выздоровления. Такое заявление сделала сама актриса в эфире шоу "Доброе утро, Америка" во Всемирный день борьбы против рака, хотя сама узнала гораздо раньше, пишет Viva.ua.
Обнародовать это звезда решилась в связи с судебным разбирательством со страховой компанией. Дело в том, что информация все равно просочилась бы в прессу, поэтому Доэрти сделала это первой.
"Я оцепенела, я очень напугана", - сказала актриса.
О том, что рак вернулся, Шэннен Доэрти узнала еще в прошлом году, незадолго до смерти Люка Перри - коллеги по "Беверли-Хиллз". Актриса никому не говорила о своем состоянии, кроме актера Брайана Остин Грина, вместе с которым работала над продолжением сериала.
Наша жизнь не заканчивается, когда нам ставят этот диагноз. У нас еще есть чем заняться. Я буду работать по 16 часов в день, и люди могут сказать: "О боже, если она может работать, то и другие люди с последней стадией рака тоже могут работать.
Больше всего Шэннен Доэрти переживала, как эту печальную новость воспримут ее родные - муж и мама:
Моя мама - невероятно сильный мужественный человек. Мой муж тоже, но я переживаю за них.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.
Отметим, что болезнь Анастасии - не единственная проблема, в ее семью "пришла" новая беда.
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