Эвакуация из Уханя: в какие номера поселили прибывших украинцев [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, прошла эвакуация украинцев из Уханя. Всех прибывших пассажиров, среди которых есть и иностранцы, отправили в военный госпиталь, который находится в Новых Санжарах под Полтавой. Замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook показал фотографии с места госпитализации
"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры", - заявил чиновник.
Геращенко отметил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат все необходимые меры безопасности на время карантина.
"Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится. А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на родине своих сограждан. А может и нет", - заявил Геращенко.
Далее прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
Отметим, что в терминал аэропорта прибывшие пассажиры не заходили, все необходимые процедуры они прошли в самолете.
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