Уехал на работу и не вернулся: в Киеве четыре месяца ищут парня [ Редактировать ]
В Киеве пропал 22-летний парень, который уехал из Козятина в столицу на работу и пропал. Семья пропавшего просит о помощи в поисках. Об этом сообщает "Информатор".
Как рассказали родные, парень последний раз выходил на связь 29 октября 2019 года.
Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, темные волосы. На щеке у парня большая родинка.
Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.
Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
Напомним, что под Киевом третий день ищут 14-летнюю девочку. Так, 14-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Она была одета в зимнюю голубую куртку, черные джины и черные угги.
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