Под Киевом третий день ищут 14-летнюю девочку (приметы) [ Редактировать ]
В Киевской области в Белой Церкви случилось происшествие. Известно, что пропала несовершеннолетняя Никифоренко Алина. Так, 14-летняя девочка ушла из дома по адресу улица Комсомольская, 87. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что последний раз ее видели 1 февраля около 21:45.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы русые до плеч.
Была одета в зимнюю голубую куртку, черные джины и черные угги.
Если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении Алины, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".
Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
по теме
В Киеве посреди улицы с ножом напали на подростка
Как позже выяснилось, нападавшие не впервые замечены в ограблении
Ушла и не вернулась: в Днепре ищут девочку со шрамом
В Днепре пропала 15-летняя Светлана Друзенко
Ушла и не вернулась: в Киеве ищут 13-летнюю девочку
Так, девочку 2006 года рождения разыскивают уже третий день
Под Киевом в школе распылили слезоточивый газ
Так, известно, что занятия в учебном заведении временно приостанавливали
Под Киевом ищут 15-летнего подростка (приметы)
В Киевской области в селе Копылов случилось происшествие