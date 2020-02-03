В Киевской области в Белой Церкви случилось происшествие. Известно, что пропала несовершеннолетняя Никифоренко Алина. Так, 14-летняя девочка ушла из дома по адресу улица Комсомольская, 87. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что последний раз ее видели 1 февраля около 21:45.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы русые до плеч.

Была одета в зимнюю голубую куртку, черные джины и черные угги.

Если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении Алины, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.