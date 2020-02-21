Четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский почти весь день посвятил ситуации в Новых Санжарах, где протестовали против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились", - сказала Мендель, добавив, что они готовились к эвакуации несколько недель.

Также она подчеркнула, что Зеленский в своем вчерашнем обращении упомянул о политиках, которые "делили украинцев на правильных и неправильных".

По мнению Мендель, "правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали".

"Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали", - отметила она.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.

Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.