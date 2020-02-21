Ситуация в Новых Санжарах: у президента рассказали о реакции Зеленского [ Редактировать ]
Четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский почти весь день посвятил ситуации в Новых Санжарах, где протестовали против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились", - сказала Мендель, добавив, что они готовились к эвакуации несколько недель.
Также она подчеркнула, что Зеленский в своем вчерашнем обращении упомянул о политиках, которые "делили украинцев на правильных и неправильных".
По мнению Мендель, "правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали".
"Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали", - отметила она.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
по теме
З Китаю евакуюють українців, які погодилися на карантин - МОЗ
Зараз у провінції перебуває 84 українці, 49 із яких погодилися на евакуацію. Окрім наших співвітчизників, на борту літака буде 25 іноземців
У МОЗ оприлюднили умови евакуації українців з Уханя
Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька зазначила, що з триває запланована процедура
Епідемія коронавірусу: куди евакуювали пасажирів українського літака
Українській літак евакуював з китайської провінції Хубей, де розгорівся небезпечний коронавірус, 48 українців і 29 іноземців
Эвакуация из Уханя: появилось видео с борта самолета
В четверг, 20 февраля, в Украину эвакуировали людей из Уханя
Серьезная охрана и полная изоляция: Зеленский рассказал, что ждет прибывших из Уханя
В четверг, 20 февраля, в Украину эвакуируют людей из Уханя