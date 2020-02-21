У пассажира поезда "Киев-Москва" заподозрили коронавирус: всех отправили в больницу [ Редактировать ]
В поезде "Киев-Москва" среди пассажиров нашли человека, у которого температура тела поднялась до 38 градусов. У девушки заподозрили китайский коронавирус. В связи с этим женщину сняли с вагона и направили в инфекционное отделение Брянска. Об этом сообщает "Интерфакс".
Госпитализированная - гражданка Китая. Остальных пассажиров вагона, в котором ехала китаянка, пока направили на карантин в Брянскую городскую больницу. Детальную информацию об инциденте намерены обнародовать в течение дня.
Всего по состоянию на 21 февраля во всем мире новым коронавирусом заражены 75 тысяч 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тыс. вылечились и выписаны из больниц. С конца прошлого года случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в 26 странах.
Смертельный вирус, распространяющийся по всей Азии с 12 декабря прошлого года, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Первые симптомы заболевания:
- высокая температура
- боль в горле
- кашель
- одышка
- диарея.
Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.
В Украину 20 февраля прибыли 45 граждан нашей страны и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, ставшего эпицентром распространения болезни.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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