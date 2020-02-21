В поезде "Киев-Москва" среди пассажиров нашли человека, у которого температура тела поднялась до 38 градусов. У девушки заподозрили китайский коронавирус. В связи с этим женщину сняли с вагона и направили в инфекционное отделение Брянска. Об этом сообщает "Интерфакс".

Госпитализированная - гражданка Китая. Остальных пассажиров вагона, в котором ехала китаянка, пока направили на карантин в Брянскую городскую больницу. Детальную информацию об инциденте намерены обнародовать в течение дня.



Всего по состоянию на 21 февраля во всем мире новым коронавирусом заражены 75 тысяч 465 человек, из них 2 236 человек скончались и 18,2 тыс. вылечились и выписаны из больниц. С конца прошлого года случаи заражения новым коронавирусом были выявлены в 26 странах.

Смертельный вирус, распространяющийся по всей Азии с 12 декабря прошлого года, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Первые симптомы заболевания:

высокая температура

боль в горле

кашель

одышка

диарея.

Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

В Украину 20 февраля прибыли 45 граждан нашей страны и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, ставшего эпицентром распространения болезни.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.

Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.