В четверг, 20 февраля, у берегов Нигерии в результате нападения пиратов на судно захвачены десять членов экипажа, один из которых - украинец.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".

Читайте также Атака пиратов возле Камеруна: в плену трое украинских моряков

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), который произошел на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - заявил он.

Также сообщается, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа. Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт.

Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.

Ранее мы писали о том, что в Африке пираты напали на корабль с украинцами. Также читайте о том, что к берегу Ирландии прибило пустое судно.