У берегов Нигерии украинца захватили пираты [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, у берегов Нигерии в результате нападения пиратов на судно захвачены десять членов экипажа, один из которых - украинец.
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), который произошел на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - заявил он.
Также сообщается, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа. Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт.
Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.
Ранее мы писали о том, что в Африке пираты напали на корабль с украинцами. Также читайте о том, что к берегу Ирландии прибило пустое судно.
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