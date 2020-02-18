Суховантаж без жодної людини на борту прийшов від африканського узбережжя

Через шторм Деніс до берега Ірландії прибило судно, що дрейфувало в морі близько півтора року. Його помітили рибалки з прибережного містечка. Ідеться про суховантаж, який іще 2018 прямував із Греції до Гаїті.

На ньому виявили несправності, тож екіпаж евакуювали. Оскільки власника не знайшли, то відбуксирувати судно не могли.

Зрештою суховантаж без жодної людини на борту пройшов від африканського узбережжя, на захід від іспанського та англійського і дістався ірландського.