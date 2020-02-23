В Италии активно распространяется коронавирус Covid-19. На данный момент, в стране количество зараженных превысило 100 человек. Об этом сообщает информагентство BNO News, которое публикует актуальные данные о распространении коронавируса.

Так, по состоянию на 14:00 в Италии зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом. Всего зараженных 132 человека. Больше всего их на севере Италии, в частности в Ломбардии.

К слову, в Италии находится множество украинцев, которые уехали на заработки. Они ошарашены новостью про вспышку коронавируса.

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"В Падуе и Милане началась паника - мало того, что коронавирус пришел в Италию, он уже убивает. У нас в Ломбардии все разговоры только об этом, люди в шоке", - рассказала живущая под Миланом украинка Галина Сивак изданию "Страна".

Количество зараженных продолжает стремительно расти. По информации украинца Андрея Ярмака, который работает в Риме в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, еще в пятницу вечером в Италии было 16 зараженных, а менее чем за сутки - в разы больше, уже 60.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.