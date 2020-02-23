В Новых Санжарах иностранке потребовалась медицинская помощь [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, иностранка, которую эвакуировали из Уханя, почувствовала боль в животе. Она находится в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары". Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
Ее посмотрели специалисты и вызвали "скорую" для проведения дополнительного обследования.
"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - рассказал он.
У девушки обнаружили обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Никаких признаков респираторных заболеваний нет.
"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков ОРЗ нет", - добавил Ляшко.
Ранее мы писали о том, что с 20 февраля Россия официально приостановила въезд граждан Китая на территорию страны. Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.
по теме
Возвращение украинцев из Китая: все подробности
В четверг, 20 февраля, в Украине приземлится рейс с эвакуированными украинцами
В Украине нет случаев заражения коронавирусом - Минздрав
В Украине не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом
Смертельный коронавирус: количество жертв выросло до 722 человек
В Китае из-за вспышки коронавируса количество зараженных стремительно растет
В Пекине за 6 дней построили завод
В Китае, в городе Пекин за шесть дней из промышленного здания создали новый завод
"Они подстрекали население": в СНБО рассказали о протестах в Новых Санжарах
В субботу, 22 февраля, Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление