В субботу, 22 февраля, иностранка, которую эвакуировали из Уханя, почувствовала боль в животе. Она находится в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары". Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

Ее посмотрели специалисты и вызвали "скорую" для проведения дополнительного обследования.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", - рассказал он.

Читайте также ЧП в поезде "Киев-Москва": отцепленный вагон возвращают в Украину

У девушки обнаружили обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Никаких признаков респираторных заболеваний нет.

"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков ОРЗ нет", - добавил Ляшко.