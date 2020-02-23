Марші проти ненависті. У Німеччині відбуваються акції противників расизму, ксенофобії та правого екстремізму. Приводом стала стрілянина в місті Ганау. Там німець, який сповідував ультраправі погляди, убив дев'ятьох людей. Більше знає Тетяна Логунова.

"Расизм убиває". Під таким гаслом цими вихідними на вулиці німецьких міст вийшли тисячі людей. Щоб вшанувати пам'ять загиблих у Ганау і сказати "ні" ненависті та ксенофобії.

"З нас досить. Годі цього лицемірства, коли говорять про солідарність і кажуть, що ми усі постраждали. Це не так. Ми бачимо, що мішенями стають люди, які носять хіджаб або кіпу, мають чорне волосся чи темний колір шкіри", - говорить Невроц Думан, учасниця маршу пам'яті.

Дев'ятеро людей - усі мігранти - були вбиті в кальянних міста Ганау проти ночі минулого четверга. Їх розстріляв місцевий житель, який не терпів іноземців і вважав, що деякі народи не мають права існувати. Тієї ж ночі вбивця наклав на себе руки.

"Треба нарешті припинити говорити про одинаків, про психічно хворих. Так, вбивця - несповна розуму, як і кожен, хто вчиняє подібне. Але за цим злочином - ідеологія, справжні переконання, і вони поширюються", - говорить Джем Оздемір, депутат Бундестагу.

Не замовчувати проблему ксенофобії - владу Німеччини закликають і представники мусульманських об'єднань.

"У суспільстві є ворожнеча до ісламу, до мусульман, так само, як є і антисемітизм. Час перейти від фази заперечення до фази визнАння проблеми. І шукати шляхи її вирішення", - говорить Зекерія Альтуг, представник координаційної ради мусульман Німеччини.

Одна з пропозицій - взяти під жорсткий контроль діяльність правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Убивця з Ганау не був членом "Альтернативи для Німеччини" і не згадував цієї політичної сили у своєму маніфесті. Але німецькі політики вважають риторику деяких членів цієї партії небезпечною і такою, що розпалює ворожнечу в суспільстві. Трибуна у правих популістів є, та ще й яка! Вони представлені не тільки в парламентах усіх німецьких земель, а й у Бундестагу.

Політики закликають доручити нагляд за партією федеральному відомству з охорони конституції.

"Я вже давно кажу: за правим крилом "Альтернативи для Німеччини" має бути нагляд. Маю на увазі початковий етап. Не треба прослуховувати телефони, але треба збирати документи, оцінювати промови. Ми повинні мати систематичну картину того, що відбувається в цій партії". - говорить Роберт Габек, лідер партії "Зелені".

Самі праві популісти вже заявили про спробу політичного переслідування. Мовляв, убивця був одинаком і партія аж ніяк не причетна до його злочину.