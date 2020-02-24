Коронавирус "захватил" еще три страны [ Редактировать ]
В трех странах зафиксировали новые случаи заболевания коронавирусом.
Так, первый - в афганской провинции Герат, из-за чего там объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фирозуддин Фероз, пишет телеканал 1TV.
Также случай заражения зафиксирован в Бахрейне, сообщает Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав.
По информации ведомства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей.
В то же время, сразу три первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кувейте, сообщает агентство KUNA со ссылкой на Минздрав.
Все зараженные прибыли из города Мешхед в Иране, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По данным кувейтских медиков, один из инфицированных является 53-летним гражданином Кувейта, второй - 61-летний выходец из Саудовской Аравии, гражданство третьего заболевшего, которому 21 год, пока не установлено. Пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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