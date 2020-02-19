Во вторник, 18 февраля, в Мариуполе маршрутка "влетела" в остановку общественного транспорта с людьми, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает МNews.

Инцидент произошел по улице Светлой, где маршрутное такси №108 на скорости снесло остановочный павильон.

На этот момент на остановке были люди - пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в больницу.

Кроме того, пострадала пассажир маршрутки, но от госпитализации женщина отказалась. Почему водитель не справился с управлением, пока что неизвестно. На месте аварии работает следственная-оперативная группа.

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