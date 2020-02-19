В Мариуполе автобус с людьми "влетел" в остановку [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, в Мариуполе маршрутка "влетела" в остановку общественного транспорта с людьми, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает МNews.
Инцидент произошел по улице Светлой, где маршрутное такси №108 на скорости снесло остановочный павильон.
На этот момент на остановке были люди - пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в больницу.
Кроме того, пострадала пассажир маршрутки, но от госпитализации женщина отказалась. Почему водитель не справился с управлением, пока что неизвестно. На месте аварии работает следственная-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе. Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
Ранее мы писали о том, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также читайте, как под Львовом грузовик переехал мужчину.
А на трассе "Киев-Одесса" произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Так, в аварии столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Chevrolet Aveo
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