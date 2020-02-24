Про ситуацію на Сході України і в Криму, реформи та партнерство вже наступного тижня поговорять у Європейському парламенті. "Український тиждень" проанонсували в нашому представництві при ЄС. Із третього по п'яте березня в Брюсселі відбудеться низка зустрічей, дискусій і культурних заходів.

Обговорять, зокрема, порушення прав людини. Не оминуть увагою й екологічну тему. Так, Київ хочуть долучити до Європейської зеленої угоди, яка має зробити клімат Європи нейтральним до 2050 року.

Окрім того, представник України при ЄС Микола Точицький анонсував наступний саміт Східного партнерства, що відбудеться 18 червня у Брюсселі.

"Йдеться про те що не лише перевірити як держави-члени, шість партнерів виконують програму-2020, а й також запропонувати питання поширення цифрової економіки, питання транспортних коридорів, питання енергетичної безпеки, ну, а саме головне - підсилення і поглиблення формату "3", йдеться про Україну, Грузію, Молдову, які мають спеціальну угоду про співпрацю з Європейським союзом, на ширший спектр, аніж економіка", - говорить Микола Точицький, представник України при ЄС.