Об'єднатися, щоб вижити. У Черкасах аграрії та представники хімічної галузі сіли за стіл переговорів, аби розробити спільну стратегію захисту внутрішнього ринку. Адже здебільшого фермери надають перевагу дешевшим іноземним добривам, що б'є по вітчизняному виробнику. З подробицями - наші кореспонденти.

Ще два роки тому черкаський "Азот" був на межі зупинки - його мінеральні добрива на вітчизняному ринку не могли конкурувати з російськими. Федерація поставляла їх майже вдвічі дешевше і українські аграрії віддавали перевагу іноземній селітрі. Та після введення урядом антидемпінгових мит та ембарго на добрива північного сусіда - українські підприємства зітхнули з полегшенням.

"В течение года мы проработали с введенными пошлинами на российские удобрения - это нам позволило поднять не только заработную плату на предприятии, а также реализовать те инвестпрограммы, которые мы наметили на будущее", - говорить Віталій Скляров, голова правління ПАТ "Азот".

"Когда мы говорим о защите национального рынка от недобросовестного импорта, то вот это, на наш взгляд, и есть пример государственного интереса. Пример положительного эфекта от защиты рынка в частности минеральных удобрений. При этом я хочу сказать: цены на минеральные удобрения по сравнению с прошлым годом упали на сорок процентов", - говорить Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу Хіміків України

Та не все так однозначно, кажуть в "Союзі хіміків України". Нині вітчизняний виробник добрив знову під ударом. Українські підприємства зараз готові на 100 відсотків закрити потребу в мінеральних добривах на внутрішньому ринку - та іноземна дешева і не завжди якісна селітра знову з'явилась на горизонті.

"Находятся способы и пути обхода этих пошлин, и мы сейчас видим эти товары едут из Прибалтики, Сербия, Грузия, Польша - то есть обходятся пошлины по факту мы имеем сегодня больше 60 процентов от импорта в потреблении", - говорить Ігор Гольченко, віце-президент Союзу хіміків України.

Якщо не вжити термінових заходів, спрямованих на підтримку українського виробника, то вже завтра імпорт ударить по флагману вітчизняної економіки - аграріям. Через відкриття ринку землі АПК і так лихоманить, кажуть у федерації роботодавців. Капітальні інвестиції у галузь лише у третьому кварталі минулого року скоротились на одинадцять відсотків, а от імпорт сільгосппродукції до України - тільки нещадно зростає.

"Після того, як будуть знищені виробники українські відповідні. Побачите, завтра цінова політика буде зовсім іншою - це ми вже проходили аграрій сьогодні розуміє - не буде добрив, завтра цінову політику диктуватимуть іноземні виробники", - говорить Руслан Іллічьов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Аби запобігти цій тенденції аграрії та представники хімічної промисловості сіли за стіл переговорів. Фермери і самі не проти підтримувати вітчизняного виробника, але ринок диктує свої умови. Кажуть, і самим виживати важко державної підтримки галузь майже не отримує, а ставки по кредитам на розвиток просто захмарні.

"Где был мой промах, что сделать на следующий год, как посмотреть, у кого купить, кого поддержать, а где взять симена маиса вместо Сенгенты - этого нет …мы каждый выживаем на своем поле".

Щоб вижити разом українські хімвиробники запустили для аграріїв програму пільгового кредитування на закупівлю вітчизняних добрив. Передусім, пояснює керівник проекту, це буде зручно для дрібних фермерів у яких власних оборотних коштів не завжди вистачає.

"Кредит на оборотные средства в любом банке Украины стоит сегодня 17-18 процентов, то по нашей программе - это будет на 5-7 процентов дешевле. Если этот скрок кредита маленький до 2-3. То это может быть под 0.1 ставки - это реальность", - говорить Євген Хуриленко, керівник проекту Ostchem Retail.

Крім цього аграрії та хіміки домовились на круглому столі розробити програму взаємної підтримки, яка дозволить обом галузям не тільки виживати, а й розвиватися.