На Закарпатье состоится временная противоэпидемическая комиссия областной государственной администрации из-за распространения коронавируса в Италии. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Заседание временной противоэпидемической комиссии состоится во вторник, 25 февраля в 10:00. На заседание также пригласили медиков, таможенников и пограничников.

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Как выяснилось, в Закарпатье возвращается много украинцев на "итальянских бусиках". А также, в областную инфекционную больницу доставили местного жителя села Дедово с повышенной температурой. Он признался, что контактировал с гражданином Китая в Венгрии несколько недель назад.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что в Украине прибывших из Китая разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.