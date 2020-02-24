В Китае пик эпидемии коронавируса пройден. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает Twitter ВОЗ.

Совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад о ситуации по коронавирусу в провинциях Китая, а также в Ухане.

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"Команда сделала ряд выводов о трансмиссивности вируса, тяжести заболеваний и влиянии принятых мер. Они выявили, что эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается", - заявил Гебреисус.

Коронавирус за все это время не осуществил изменений в ДНК. Уровень смертности составил от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами города.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.