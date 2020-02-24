Пик эпидемии коронавируса пройден - ВОЗ [ Редактировать ]
В Китае пик эпидемии коронавируса пройден. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает Twitter ВОЗ.
Совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад о ситуации по коронавирусу в провинциях Китая, а также в Ухане.
"Команда сделала ряд выводов о трансмиссивности вируса, тяжести заболеваний и влиянии принятых мер. Они выявили, что эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается", - заявил Гебреисус.
Коронавирус за все это время не осуществил изменений в ДНК. Уровень смертности составил от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами города.
Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
по теме
В Киеве маршрутка "влетела" в грузовик, есть пострадавшие
В Киеве маршрутка въехала в заднюю часть грузовика
ДТП в Германии: количество пострадавших возросло вдвое
В понедельник, 24 февраля, в Германии, в Фолькмарзене, неизвестный влетел в толпу во время карнавала
Мокрый снег и дожди: синоптики ошарашили украинцев прогнозом погоды
В понедельник, 24 февраля, в Украину придут дожди с мокрым снегом
Трамп хочет мира между Украиной и Россией
В воскресенье, 23 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет примирения Украины и России
Жуткое ДТП в Киеве: автомобили столкнулись лоб в лоб (фото)
В воскресенье, 23 февраля, в Киеве на проспекте Соборности произошло жуткое ДТП