Во вторник, 25 февраля, утром в Киеве возле дома по адресу улица Набережно-Корчеватская, 56/66 произошел пожар. В коллекторе теплотрассы загорелся мусор. В результате погибли трое мужчин. Об этом сообщает "Информатор".

Очевидцы сообщили о дыме из люков возле дома около шести часов утра.

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Спустившись в люк, спасатели обнаружили тела трех мужчин без признаков жизни. "Изначально обнаружили двоих, но во время обследования помещения нашли третьего", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, в коллекторе постоянно проживал один бездомный, и иногда там бывал его товарищ.

На данный момент личности погибших не установлены. По предварительным выводам, все мужчины задохнулись. Детали происшествия устанавливаются.

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