Во вторник, 11 февраля, в Киеве, на Крещатике, произошел пожар в ЦУМе. Об это сообщает известный украинский блогер Ольга Конова, которая стала "заложником" ситуации. Соответствующие видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, по сообщению блогера, зайдя в ЦУМ, в торговом центре потух свет и началась эвакуация людей.

На видео слышно, что по громкоговорителю постоянно звучит сообщение с просьбой покинуть здание всем работникам и посетителям ЦУМа. Также, на опубликованных кадрах, видно, как люди стремительно пытаются выйти из магазинов.

Так, на парковке загорелся автомобиль.

Кроме того, Ольге Коновой удалось снять сгоревшую машину. Как оказалось, он был припаркован недалеко от ее авто, в соседнем ряду.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили "огненный автобус". Он ехал по жилому массиву Отрадный с выбитым лобовым стеклом и горящей крышей.

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