По состоянию на 9 февраля, сильнейший ливень потушил масштабные пожары в Австралии, которые бушевали в стране с ноября 2019 года. Об этом сообщает местное издание 7news.com.au.

При этом аварийные службы готовятся к еще одному сильному ливню в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварры и Южного побережья уже оповестили об угрозе. По данным синоптиков, в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков.

Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.

Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.

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