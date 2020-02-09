Мощный ливень потушил пожары в Австралии [ Редактировать ]
По состоянию на 9 февраля, сильнейший ливень потушил масштабные пожары в Австралии, которые бушевали в стране с ноября 2019 года. Об этом сообщает местное издание 7news.com.au.
При этом аварийные службы готовятся к еще одному сильному ливню в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварры и Южного побережья уже оповестили об угрозе. По данным синоптиков, в северной части штата в течение 48 часов выпало 300 мм осадков.
Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.
Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.
Также мы писали о том, что Великобританию накрыл шторм "Сиара".
по теме
В Киеве мужчина заживо сгорел в доме
В среду, 5 февраля, в Дарницком районе Киева произошел пожар
"Устала жить": в Одессе девушка подожгла себя
В понедельник, 27 января, в Одесее на улице Ольгиевской, 21 случилось происшествие
Пожар в США: заживо сгорели 8 человек (видео)
В понедельник, 27 января в американском штате Алабама на причале произошел пожар
В США произошел мощный пожар на причале
Отмечается, что уничтоженные огнем суда в основном являлись так называемыми "плавучими домами"
В Австралии подтвердили 5 случаев заболевания коронавирусом
В понедельник, 27 января, стало известно, что в Австралии подтвердили пятый случай заболевания