В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. Об этом Зеленский заявил журналистам после форума Age Of Crimea Forum 2020.

По словам Зеленского, на сегодня он проводит собеседования со "многими людьми".

"И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - отметил президент.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Тигипко премьер-министром.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с России в вопросе завершения конфликта на Донбассе.