Зеленский провел встречу с Тигипко [ Редактировать ]
В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. Об этом Зеленский заявил журналистам после форума Age Of Crimea Forum 2020.
По словам Зеленского, на сегодня он проводит собеседования со "многими людьми".
"И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - отметил президент.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Тигипко премьер-министром.
Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020
Ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с России в вопросе завершения конфликта на Донбассе.
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