Режиссер фильмов "Звёздные войны: Последние джедаи", "Петля времени" и сериала "Во все тяжкие" Райан Джонсон в интервью Vanity Fair раскрыл причину, по которой гаджеты Apple в фильмах используют только положительные герои.

Как оказалось, такие тонкости обусловлены правилами компании Apple.

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"Apple... Они позволяют использовать iPhone в фильмах и, это поворотный момент, плохие парни не могут демонстрировать iPhone на камеру", - сообщил Джонсон.

К слову, Apple известна своими жесткими правилами в отношении того, как ее гаджеты должны использоваться, изображаться и фотографироваться. В рамках этих инструкций устройства Apple, например, должны изображаться в лучшем свете таким образом или в таком контексте, который положительно отражается на продуктах Apple или компании Apple.

Ранее пользователи уже замечали, что в фильмах и телешоу продукты Apple используются только положительными персонажами, однако причина этого явления не была известна.

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