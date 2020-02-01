В субботу, 1 февраля, американская компания Apple временно закрыла все свои магазины и офисы на материковом Китае до 9 февраля. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на субботнее заявление компании.

"Мы думаем о людях, наиболее пострадавших от коронавируса, и о тех, кто работает круглосуточно, чтобы изучать и сдерживать его. Из-за высокого уровня осторожности и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения, мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае до 9 февраля", - говорится в сообщении.

Интернет-магазин Apple в Китае останется открытым, сообщили в компании. Также в Apple заявили, что продолжат следить за ситуацией и снова откроют свои магазины "как можно скорее".

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

Кроме того, Гончарук поручил эвакуирровать украинцев из Китая с целью обезопасить их от заражения смертельным коронавирусом.