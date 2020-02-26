Дональд Трамп продовжив кримські санкції проти Росії [ Редактировать ]
Санкції, запроваджені проти Росії через анексію Криму, Дональд Трамп сьогодні продовжив іще на рік. Американський президент пояснив: Москва, її дії та політика ставлять під загрозу національну безпеку та зовнішню політику Сполучених Штатів.
У документі йдеться, що поведінка Росії, зокрема анексія Криму та агресія на Донбасі - й далі підриває демократичні процеси в Україні, загрожує її миру та суверенітету.
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