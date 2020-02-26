В Пакистане впервые зафиксировали заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Tolo news.

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Один инфицированный прилетел в Пакистан из Ирана. Государственный министр здравоохранения Зафар Мирза заявил, что пациенты проходят лечение. Их состояние стабильное.

Напомним, что коронавирус "захватил" все континенты кроме Антарктиды. В Африке заражение коронавирусом фиксировали в Алжире и Египте. Вспышки регистрировали по всей Азии с концентрацией в Китае, Южной Корее и на борту круизного судна в Японии. Кроме того, на Ближнем Востоке Иран сообщил о не менее 139 случаях.

Ранее мы писали о том, что Пакистан закрывает границу с Ираном из-за коронавируса.

В Иране 19 февраля появилась информация о первых случаях заражения коронавирусом. Сейчас число достигло 43, восемь из них закончились летально.

Ранее сообщалось, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса. Американская сторона настояла на том, что пассажиров нужно оставить на борту, и заявила, что перевозки пассажиров увеличивают риск заражения