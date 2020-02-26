У трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу "Роспотребнадзора" Анну Попову.

"У трех подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением", - заявила Попова на брифинге в Москве в среду.

По ее словам, инфицированные, а также другие эвакуированные с Diamond Princess в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ ни у кого из них нет. Все они будут находиться две недели на карантине в специализированном медучреждении в Казани.

Россияне были эвакуированы с Diamond Princess 22 февраля. Тогда в РФ вернулись 8 россиян, у трех из которых в период пребывания на лайнере был обнаружен коронавирус. Сообщалось, что заболевание у них проходит в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

Напомним, в начале февраля возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин. Это произошло из-за того, что один из пассажиров оказался гражданином Китая с коронавирусом.

19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег.